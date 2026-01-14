Chi è Sergio Laganà che ha accoltellato la moglie in casa a Muggiò | i due si stavano separando
Sergio Laganà, 43 anni, è coinvolto in un episodio avvenuto a Muggiò, Monza e Brianza, in cui ha ferito gravemente la moglie con un coltello. La coppia, in fase di separazione, si trovava in casa quando si è verificata la lite. L'episodio ha avuto conseguenze gravi, mettendo in pericolo la vita della donna e coinvolgendo anche il loro bambino di due anni.
