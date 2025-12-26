Uccide la moglie poi si suicida dramma in Florida | lei gli aveva chiesto di spegnere la tv poi la lite
Dramma in Florida dove Jason Kenney, 47 anni, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, e poi si è suicidato. I due avevano litigato perché lei gli aveva chiesto di spegnere la tv mentre guardava una partita di football. Colpita anche la figlia 13enne della vittima, che è sopravvissuta: "L'ho implorato di fermarsi ma non l'ha fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lite per una partita in tv finisce in tragedia: uccide la moglie, ferisce la figlia e poi si suicida in Florida
