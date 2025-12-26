Dramma in Florida dove Jason Kenney, 47 anni, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, e poi si è suicidato. I due avevano litigato perché lei gli aveva chiesto di spegnere la tv mentre guardava una partita di football. Colpita anche la figlia 13enne della vittima, che è sopravvissuta: "L'ho implorato di fermarsi ma non l'ha fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Lite per una partita in tv finisce in tragedia: uccide la moglie, ferisce la figlia e poi si suicida in Florida

Leggi anche: Lucia uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone, da poco aveva perso il marito: “Dramma inatteso”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Femminicidio a Cava de' Tirreni, uccide la compagna e si suicida; Uomo e donna trovati morti in casa nel comasco: «Forse omicidio-suicidio». L'allarme dato dal figlio di lui; Uccide a coltellate donna e si suicida.

Uccide la moglie poi si suicida, dramma in Florida: lei gli aveva chiesto di spegnere la tv, poi la lite - Dramma in Florida dove Jason Kenney, 47 anni, ha ucciso la moglie Crystal Kenney, 38, e poi si è suicidato. fanpage.it