Il turismo a Codigoro è in costante crescita, rispetto lo scorso anno, secondo i dati illustrati ieri mattina all’hotel Canneviè da Laura Buzzi dell’ufficio Informazione Turistiche dal sindaco Alice Zanardi, dalla responsabile della garzaia Sabrina Bulgarelli e dal presidente della Pro Loco e di Gal Delta 2000 Davide Nardini. In apertura il sindaco ha sottolineato come le numerose iniziative realizzate "ci permettono di crescere con una media di circa 200 visitatori nei fine settimana a Pomposa da marzo ad ottobre e un incremento del 41%, da gennaio agosto di chi ha pernottato, almeno una volta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visitatori, salto con il segno più: "Boom del turismo ambientale"