Tubo rotto una mattinata di disagi Concluso l’intervento all’Antoniana

Un tubo rotto ha causato disagi questa mattina, interrompendo temporaneamente il servizio. L’intervento all’Antoniana si è concluso nel primo pomeriggio di ieri, dopo aver riparato la conduttura e riattivato l’erogazione. Successivamente, è stato effettuato il ripristino della sede stradale per riprendere la normale viabilità.

La lunga notte di lavoro si è completata soltanto nel primo pomeriggio di ieri quando dopo aver riattivato l'erogazione alle linee è stato iniziato l'intervento di ripristino della sede stradale. E' stato un'operazione decisamente complicata quella affrontata da diverse squadre dei tecnici di Acam Acque, reso necessario per la sostituzione di un tubo di rifornimento della rete principale. Un grosso danno provocato, inavvertitamente, nel corso degli interventi stradali per il posizionamento di alcuni cavidotti che l'altro pomeriggio ha completamente allagato la sede stradale. In pochi minuti il livello dell'acqua è salito allargandosi anche al vicino parcheggio.

