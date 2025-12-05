Palermitano ucciso per un tubo rotto a Lecce | vicino di casa accusato di omicidio preterintenzionale

Pestaggio dell’anziano vicino di casa, deceduto dopo quattro mesi per le gravi lesioni: si aggrava la posizione del 43enne. L’accusa nei suoi confronti è ora quella di omicidio preterintenzionale, aggravato dai futili motivi. Una banale lite, secondo la ricostruzione, scaturita per un tubo posto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

