Picchiato dal vicino per un tubo rotto Giuseppe Prestifilippo muore in ospedale dopo mesi di agonia

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Prestifilippo, 78 anni, il 2 agosto scorso era stato aggredito per futili motivi, legati al danneggiamento di un tubo mentre era in vacanza in Puglia. Dopo più di 3 mesi di agonia, è morto in ospedale, dove era ricoverato in coma vegetativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

