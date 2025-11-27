Picchiato dal vicino per un tubo rotto Giuseppe Prestifilippo muore in ospedale dopo mesi di agonia

Giuseppe Prestifilippo, 78 anni, il 2 agosto scorso era stato aggredito per futili motivi, legati al danneggiamento di un tubo mentre era in vacanza in Puglia. Dopo più di 3 mesi di agonia, è morto in ospedale, dove era ricoverato in coma vegetativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

