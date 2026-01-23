Trump sull’Air Force One | In Groenlandia possiamo fare ciò che vogliamo

Durante il suo viaggio di ritorno da Davos, Donald Trump ha commentato con fermezza le potenzialità della Groenlandia, affermando: “In Groenlandia possiamo fare ciò che vogliamo”. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione, toccando anche temi come l'Ucraina, il Venezuela, l'Iran e il Board of Peace, offrendo uno sguardo sulle posizioni e le strategie del ex presidente statunitense in ambito internazionale.

(Adnkronos) – Donald Trump a tutto campo sull'Air Force One di ritorno da Davos: dalla Groenlandia all'Ucraina, dal Venezuela all'Iran, fino al Board of Peace. "Possiamo fare operazioni militari, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, e la cosa è in fase di negoziazione, vediamo cosa succede. Penso che andrà bene”. Di ritorno da Davos, Donald Trump . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: “Groenlandia? Troveremo una soluzione”. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaDurante il suo viaggio verso Davos, Donald Trump ha riscontrato un guasto sull’Air Force One, che ha causato un breve ritardo. Trump: intoppo in volo sull’Air Force One e braccio di ferro sulla Groenlandia verso Davos (oggi giorno cruciale)Nella notte del 20 gennaio 2026, l’Air Force One con a bordo Donald Trump ha dovuto abortire il volo circa un’ora dopo il decollo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Perché Trump vuole così tanto la Groenlandia e cosa potrebbe significare per l'Europa Argomenti discussi: Air Force One, dai Boeing 747 al Doomsday plane: gli aerei di Trump; Perché Donald Trump ha comunque viaggiato sull'Air Force One?; Trump atterrato a Davos. Rutte: il problema è l’Ucraina, non la Groenlandia; L'Air Force One di Trump costretto a rientrare per un problema elettrico. Trump affronta problemi tecnici con l'Air Force One durante il viaggio a DavosIl volo del presidente Donald Trump verso Davos ha subito un imprevisto significativo a causa di un guasto elettrico sull’Air Force One. Questo episodio non è un caso isolato, ma l’ennesimo di una ser ... notizie.it Trump, guasto sull’Air Force One. Poi riparte per Davos: Groenlandia? Troveremo una soluzione. La Francia chiede un’esercitazione Nato sull’isolaIl presidente americano riparte dopo un problema tecnico. Sulla Groenlandia: Troveremo una soluzione. La Francia propone esercitazioni NATO. ilfattoquotidiano.it La "tregua" di Trump sui dazi contro i Paesi che avevano inviato soldati in Groenlandia placa le tensioni finanziarie. Tech sotto i riflettori dopo l'ottimismo di Huang sull'AI a Davos. A Milano in testa Prysmian e Buzzi. Bene St. #Finanza #Borse #mercati - facebook.com facebook La mia chiacchierata con @LorenzoCast89 (sempre ottimo) sull’accordo Nato-Trump per la #Groenlandia . Ovviamente sulle mie @formichenews @UniLUISS x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.