Trump | intoppo in volo sull’Air Force One e braccio di ferro sulla Groenlandia verso Davos oggi giorno cruciale

Nella notte del 20 gennaio 2026, l’Air Force One con a bordo Donald Trump ha dovuto abortire il volo circa un’ora dopo il decollo. L’incidente si inserisce in un contesto di tensioni internazionali, con discussioni aperte sulla Groenlandia e l’atteso vertice di Davos. Un episodio che potrebbe influenzare le dinamiche politiche e diplomatiche in corso.

Un imprevisto ha segnato la notte del 20 gennaio 2026: l’Air Force One, con a bordo il presidente Donald Trump, è stato costretto a fare dietrofront circa un’ora dopo il decollo. Il volo, diretto in Svizzera per l’importante appuntamento di Davos, ha interrotto la rotta a causa di un’anomalia tecnica. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha rassicurato tutti spiegando che si è trattato di un guasto elettrico di lieve entità, ma che l’equipaggio ha preferito rientrare per estrema prudenza. L’imponente velivolo presidenziale ha toccato nuovamente terra alla Joint Base Andrews, nel Maryland, alle 23:07. 🔗 Leggi su Cultweb.it

