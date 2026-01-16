A Siena, è stato trovato un elenco con i nomi di studentesse su una parete del bagno di una scuola. L’episodio si inserisce nel contesto di un caso noto come “lista degli stupri”, che ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità locali. La scoperta evidenzia l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto nei contesti educativi.

Siena, 16 gennaio 2026 – Un altro caso “ lista degli stupri ”, questa volta a Siena. Un elenco di nomi di studentesse è stato rinvenuto su una parete di uno dei bagni del complesso scolastico Sarrocchi, che ospita un istituto e un liceo in prossimità del centro cittadino. La scritta è stata rimossa.. “Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì (14 gennaio, ndr ) ee ho fatto interdire subito quel bagno”, ha spiegato la dirigente scolastica Cecilia Martinelli. Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuare i responsabili e sanzionarli in maniera adeguata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lista degli stupri”, elenco choc con i nomi delle studentesse trovato nel bagno della scuola

Leggi anche: “Lista stupri”, scoppia il caso in una scuola a Siena. Elenco di nomi di studentesse trovato in un bagno

Leggi anche: La "lista stupri" con i nomi e cognomi delle studentesse nel bagno del liceo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ghio denuncia 70 haters: “Ecco tutte le frasi choc. Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba”; Ghio denuncia 70 hater | Ecco tutte le frasi choc Hanno augurato stupri a me e alla mia bimba.

“Lista stupri”, scoppia il caso in una scuola a Siena. Elenco di nomi di studentesse trovato in un bagno - La dirigente Cecilia Marinelli: “Faremo di tutto per individuare i responsabili” ... msn.com