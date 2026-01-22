Dopo la lista degli stupri offese sessiste nel bagno della scuola | nuova scritta choc a Siena

A Siena, si registra un nuovo episodio di insulti e offese sessiste all’interno del bagno di un liceo. Pochi giorni dopo la scoperta di una lista offensiva, le istituzioni e la comunità scolastica sono chiamate a riflettere sul rispetto e sulla tutela degli studenti. Questo episodio evidenzia l’importanza di interventi concreti per prevenire comportamenti inappropriati e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

Siena, 22 gennaio 2026 – Offese sessiste nei confronti di una studentessa del ' Sarrocchi '. Ancora una volta in un bagno dell'istituto, dopo la 'lista degli stupri' scoperta una settimana fa. Questa volta è stata la madre della giovane a recarsi al comando provinciale dell'Arma per denunciare la scritta fatta con il pennarello rosso. Poi subito cancellata dalla scuola. Proseguono intanto gli accertamenti della squadra mobile sul filone principale alla luce dell'esposto depositato dalla preside. Propedeutici per l'eventuale apertura di un fascicolo in procura. Molti si chiedono cosa rischiano gli autori dei due gesti da condannare.

