Ucraina-Russia-Usa trilaterale negli Emirati per porre fine alla guerra | resta il nodo Donbass

Il 23 gennaio negli Emirati Arabi Uniti si svolge il primo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di trovare una soluzione alla guerra in corso da quasi quattro anni. L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte, anche se il nodo del Donbass rimane ancora irrisolto. La convocazione evidenzia l’interesse internazionale nel cercare una via diplomatica per la risoluzione del conflitto.

Un solo tavolo e tre interlocutori: Ucraina, Russia e Stati Uniti. Nella giornata di oggi, venerdì 23 gennaio, è previsto il primo incontro trilaterale dei negoziati per porre fine al conflitto tra Mosca e Kiev, che ormai va avanti da quasi quattro anni. Negli Emirati Arabi gli emissari di Putin.

Ucraina-Russia-Usa, oggi vertice trilaterale negli Emirati. Zelensky: “Nodo Donbass resta”Oggi negli Emirati si svolge un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, i primi incontri ufficiali nel tentativo di avviare negoziati per una risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Guerra Ucraina, il Cremlino: «L'incontro tra Putin-Witkoff molto utile, oggi il trilaterale Russia-Usa-Kiev»Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato «utile sotto ogni ...

Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confrontoIl vertice trilaterale di oggi ad Abu Dhabi, rappresenta il primo incontro formale a livello di negoziatori tra Stati Uniti, Russia e Ucraina per definire i dettagli di un piano di pace.

