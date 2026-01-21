Vania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di Pilates in palestra a Dosson di Casier. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ancora sotto shock per l’accaduto. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause di questo tragico evento.

CASIER - Vania Vettorazzo, 21enne di Preganziol, si trovava in palestra a Dosson di Casier per una sessione di pilates quando è stata stroncata da un malore fatale. La giovane studentessa universitaria e lavoratrice al Bacaro V di Quinto, non ce l’ha fatta. Trasportata al pronto soccorso in codice di massima gravità, è deceduta alcune ore dopo per un arresto cardiaco. La famiglia era appena arrivata in ospedale quando il medico ha dovuto dichiararne il decesso. Secondo quanto finora appreso, il malore sopraggiunto in giovane età potrebbe essere dovuto ad alcune complicazioni mediche, ma dovranno essere svolti degli accertamenti per riuscire a capire di che tipo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vania Vettorazzo, malore in palestra mentre fa pilates e muore a 21 anni

Vania Vettorazzo muore a 21 anni dopo un malore in palestraVania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol, è deceduta improvvisamente durante una sessione di pilates in palestra a Dosson di Casier.

Malore in palestra, Vania muore a 21 anniVania, 21 anni, ha perso la vita a causa di un malore durante una sessione in palestra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Perde i sensi in palestra, soccorsa e portata in ospedale: muore una 21enne; Malore in palestra, muore a 21 anni; Malore in palestra, Vania muore in ospedale: aveva 21 anni; Vania Vettorazzo muore a 21 anni stroncata da un malore in palestra, il fratello: Stava bene, diteci cos’è successo.

Vania Vettorazzo muore a 21 anni dopo un malore in palestraCASIER - Vania Vettorazzo, 21enne di Preganziol, si trovava in palestra a Dosson di Casier per una sessione di pilates quando è stata stroncata da un malore fatale. La ... ilgazzettino.it

Vania morta a 21 anni: il malore al pilates in palestra e il decesso dopo il ricovero. Il fratello: «Stava bene, diteci cos’è successo»Vania Vettorazzo non ce l'ha fatta. «Non abbiamo idea di che cosa possa essere successo. Vania stava bene. Com’è possibile che il cuore di una ragazza così giovane si fermi di punto in bianco? Non rie ... msn.com

Vania Vettorazzo, studentessa universitaria, si è sentita male mentre si trovava al Bamboo di Dosson facebook