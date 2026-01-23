A Treviso, un ragazzo di 16 anni ricoverato in ospedale è stato diagnosticato con meningite. Tuttavia, risulta aver completato il ciclo di vaccinazione contro il meningococco di tipo B con due dosi, indicando una protezione parziale. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare l’efficacia dei vaccini e di mantenere le misure preventive per la tutela della salute pubblica.

TREVISO, 23 GEN – Un sedicenne residente nel territorio di Oderzo è stato ricoverato all’ospedale di Treviso con diagnosi di meningite da meningococco di tipo B. Lo comunica l’Ulss 2. Il giovane, inizialmente seguito dall’unità operativa di Neurologia, è stato trasferito in Malattie infettive e presenta attualmente una sintomatologia contenuta con decorso clinico favorevole. I primi sintomi sono comparsi il 19 gennaio con febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Il ragazzo risulta regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B, avendo completato il ciclo vaccinale con due dosi nel 2024. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Treviso, 16enne in ospedale con meningite: è vaccinato con due dosi

Giovane in ospedale a Treviso per la meningite: è scattata la profilassi per amici e parenti, sono 114Un giovane di 16 anni è ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una meningite.

Brutale aggressione nella notte a un 16enne, picchiato con calci e pugni e trasportato in ospedaleNella notte a Falconara Marittima, un 16enne è stato vittima di un’aggressione durante la quale è stato picchiato con calci e pugni, rimanendo privo di sensi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Scontro tra auto, un ferito estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale; Viene dimesso dall'ospedale, ma nel tragitto verso casa l'ambulanza si schianta contro un furgone: due feriti; Parto fatale e bimbo nato morto all'ospedale: indagati dalla procura otto sanitari; Ospedale di Treviso accreditato per la chirurgia del tumore ovarico.

Sedicenne in ospedale a Treviso con meningite, profilassi per 114 persone(ANSA) - TREVISO, 23 GEN - Un sedicenne residente nel territorio di Oderzo è stato ricoverato all'ospedale di Treviso con ... espansionetv.it

Giovane in ospedale a Treviso per la meningite: è scattata la profilassi per amici e parenti, sono 114Un sedicenne si trova in ospedale a Treviso per una meningite: aveva febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale ... fanpage.it

Ragazzi, Ci siamo quasi!!! 2-0 all’Adriese e +16 sulla seconda! Forza Treviso! facebook