Giovane in ospedale a Treviso per la meningite | è scattata la profilassi per amici e parenti sono 114

Un giovane di 16 anni è ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una meningite. Presentava febbre alta, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. È stata avviata la profilassi per 114 amici e parenti per prevenire la diffusione dell’infezione. L’équipe medica monitora attentamente le condizioni del ragazzo e le eventuali misure di contenimento.

Un sedicenne si trova in ospedale a Treviso per una meningite: aveva febbre fino a 39 gradi, cefalea intensa, vomito e rigidità nucale. Per 114 persone è scattata la profilassi.

