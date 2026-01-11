Lavori a Ponte al Pino nuovi divieti e chiusure Cosa cambia per i treni dell' Alta Velocità

A Ponte al Pino sono in corso lavori per la sostituzione del ponte, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana. Durante il weekend del 24 e 25 gennaio, potrebbero verificarsi modifiche ai servizi e disagi per i viaggiatori dell’Alta Velocità, a causa delle nuove disposizioni e chiusure temporanee. È consigliabile consultare le informazioni ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

Continuano i lavori preliminari per la sostituzione di Ponte al Pino. Per consentire l'intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, i viaggiatori che hanno scelto la linea dell'Alta Velocità potranno trovarsi davanti ad alcuni disagi durante il weekend del 24 e 25 gennaio mentre i.

