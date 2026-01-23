treni intervenire in modo deciso sui continui disagi

L’Assemblea legislativa ha approvato una proposta di risoluzione che invita la Giunta regionale a intervenire con urgenza per affrontare le criticità del servizio ferroviario regionale e interregionale. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la qualità del trasporto per i pendolari umbri, rispondendo alle continue problematiche che ne compromettono l’affidabilità e la puntualità.

L’Assemblea legislativa ha dato il via libera, con 12 voti della maggioranza e 8 astenuti dell’opposizione a una proposta di risoluzione predisposta dalla presidente della seconda Commissione, e condivisa da tutti i commissari della maggioranza che impegna la Giunta regionale ad intervenire urgentemente in merito alle criticità del servizio ferroviario regionale e interregionale che si ripercuotono sui pendolari umbri. Nello specifico, attraverso questo atto di indirizzo, la Giunta regionale viene impegnata a "reiterare la richiesta di istituire un tavolo di confronto congiunto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni Umbria e Lazio, comitati dei pendolari e associazioni di categoria, per affrontare la questione dei collegamenti ferroviari interregionali e chiedere la cessazione dei disservizi sulla linea lenta; risollecitare Trenitalia per la consegna dei nuovi convogli (ordinati nel 2018) entro tempi certi e a rilanciare le proposte regionali precedentemente rigettate da Rfi e Trenitalia, aprendo un nuovo confronto sulla base di impegni concreti, come l’integrazione tra la linea lenta e quella veloce (direttissima); verificare il rispetto del Contratto di servizio tra Regione Umbria e Trenitalia, con particolare attenzione agli indicatori di puntualità, soppressioni e qualità del servizio; garantire la massima trasparenza e informazione all’utenza in tempo reale durante i disservizi, migliorando la comunicazione da parte di Trenitalia e Rfi e a rivedere le procedure di rimborso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

