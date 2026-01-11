Treni | I continui disagi sono inaccettabili

I recenti disservizi sulla linea Tirano-Milano Centrale hanno evidenziato ancora una volta i continui disagi che colpiscono i pendolari. La situazione, ormai da tempo, risulta insostenibile per chi si affida al trasporto ferroviario per i propri spostamenti quotidiani. È necessario affrontare con serietà e interventi concreti le problematiche che compromettono l’affidabilità del servizio e la qualità della mobilità ferroviaria.

E' sempre più dilagante il malcontento dopo i disservizi verificatisi nei giorni scorsi (gli ultimi di una lunghissima serie) sulla linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale.Anche il mondo politico non è indifferente e invoca un deciso cambio di passo, anche in vista dell'imminente appuntamento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Chiusura dell’ufficio postale a Latiano, Cgil: "Inaccettabili disagi per i cittadini" Leggi anche: Sciopero nazionale dei treni a Roma 9 e 10 gennaio: orari dei disagi e treni garantiti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Treni soppressi sulla linea Ferrara-Ravenna. Nessuna alternativa, la Regione intervenga subito; Treni ferroviari Ferrara-Ravenna soppressi, Ferrero (Fdl) chiede il raddoppio della linea; Valtellina nel gelo, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti. Pendolari infuriati; Treni in ritardo o cancellati nel Torinese, la spiegazione di Trenitalia: “Il freddo provoca difficoltà”. Sciopero treni, grandi disagi sulle linee Trenord, non rispettate le fasce di garanzia tra Saronno e Milano - Mattinata di fortissimi disagi per i pendolari in viaggio da e verso Milano a causa dello sciopero ferroviario in corso oggi. ilnotiziario.net

Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: corse cancellate e ritardi fino a 60 minuti - La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo- fanpage.it

Treni, la ferrovia Palermo–Trapani tra le peggiori d’Italia secondo Legambiente La linea ferroviaria che collega Palermo a Trapani è tra le peggiori del paese: ritardi, velocità ridotte, binari vetusti e disservizi continui emergono nella relazione annuale di Le - facebook.com facebook

Continua il #gelo su tutta l'Europa con la tempesta #Goretti che in Francia ha lasciato 380mila famiglie al buio; aerei e treni fermi in Gran Bretagna. In Italia, temperature in risalita, allerta gialla su Abruzzo, Toscana, Basilicata e Calabria. Sonia Filippazzi #GR1 x.com

