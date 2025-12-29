Treni investimento a Firenze | fino a 100 minuti di ritardo su Alta Velocità Intercity e Regionali

A Firenze, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa e successivamente rallentata dalle ore 20, interessando treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Si segnala un ritardo fino a 100 minuti. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui propri collegamenti prima di partire.

Nel nodo di Firenze la circolazione dei treni, precedentemente sospesa, è fortemente rallentata dalle ore 20.30 per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell' investimento di una persona nei pressi di Firenze Rifredi. Lo riferisce Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

