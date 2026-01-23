Tre incidenti ferroviari in quattro giorni | cosa sta succedendo in Spagna?

Nel giro di pochi giorni, la Spagna ha registrato tre gravi incidenti ferroviari, tra cui quello avvenuto il 18 febbraio ad Adamuz, nella provincia di Córdoba. Un incidente che ha coinvolto un treno Frecciarossa Iryo 6189, di proprietà di Trenitalia, e un convoglio Renfe Classe 120. Questa sequenza di eventi solleva preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario nel paese e richiede un’analisi approfondita delle cause e delle misure preventive adottate.

Gennaio nero per il trasporto ferroviario in Spagna, funestato il 18 febbraio scorso dal tremendo incidente di Adamuz, nella provincia di Cordova, quando il Treno Iryo 6189, un Frecciarossa ETR 1000 della compagnia Ilsa di proprietà di Trenitalia, si è schiantato con il Renfe 2384, un vettore Classe 120 di proprietà della compagnia ferroviaria nazionale. 45 i morti e 292 i feriti nella fatale collisione in Andalusia, il disastro ferroviario più mortale della Spagna da quello di Santiago di Compostela del 2013, in cui morirono 79 persone. Nella giornata di domenica, la Spagna ha registrato un nuovo incidente ferroviario che ha causato un morto tra i macchinisti e almeno 37 feriti. Nella recente sequenza di incidenti ferroviari, due treni sono deragliati in Spagna, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Tre incidenti ferroviari in appena tre giorni hanno scosso la Spagna, scatenando polemiche sulla sicurezza della rete e la rivolta dei macchinisti, che hanno proclamato tre giorni di sciopero. Una buona notizia che arriva dalla Spagna dopo gli incidenti ferroviari che hanno sconvolto il paese. Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato.

