Spagna nuovi incidenti ferroviari Morto un macchinista

Nella giornata di domenica, la Spagna ha registrato un nuovo incidente ferroviario che ha causato un morto tra i macchinisti e almeno 37 feriti. Attualmente, circa 30 persone risultano ancora disperse. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza nelle future operazioni ferroviarie. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

In Spagna. Nuovi incidenti ferroviari: morto un macchinista, almeno 37 i feriti. Sono circa 30 i dispersi nel disastro di domenica. Spagna, treno deraglia in Catalogna: morto il macchinista. Nella regione della Catalogna, in Spagna, il servizio ferroviario suburbano è stato sospeso dopo un incidente ferroviario avvenuto martedì 20 gennaio. Spagna, treno contro un muro in Catalogna: morto il macchinista. Un incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, vicino a Gelida, in Spagna. Il treno regionale catalano 'Rodalies' si è schiantato contro un muro di contenimento franato sul binario tra Gelida e Sant Sadurni' d'Anoia (Barcellona). Tra i feriti 5 versano in gravi condizioni. Un treno regionale (linea R4) è deragliato tra Sant Sadurní d'Anoia e Gelida, presso Barcellona, dopo l'abbattimento di un muro di contenimento, probabilmente per le intense piogge.

