Spagna nuovi incidenti ferroviari Morto un macchinista

Nella giornata di domenica, la Spagna ha registrato un nuovo incidente ferroviario che ha causato un morto tra i macchinisti e almeno 37 feriti. Attualmente, circa 30 persone risultano ancora disperse. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza nelle future operazioni ferroviarie. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso.

Spagna, treno deraglia in Catalogna: morto il macchinistaNella regione della Catalogna, in Spagna, il servizio ferroviario suburbano è stato sospeso dopo un incidente ferroviario avvenuto martedì 20 gennaio.

Spagna, treno contro un muro in Catalogna: morto il macchinistaUn incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, vicino a Gelida, in Spagna.

spagna nuovi incidenti ferroviariIncidente Ferroviario in Catalogna: Crollo di un Muro Porta a una Nuova TragediaUn tragico incidente ferroviario ha colpito la Spagna, provocando la morte di un macchinista e diversi feriti in Catalogna. notizie.it

spagna nuovi incidenti ferroviariNuovo incidente ferroviario in Spagna: morto il macchinista, almeno 37 feritiIl treno regionale catalano 'Rodalies' si è schiantato contro un muro di contenimento franato sul binario tra Gelida e Sant Sadurni' d'Anoia (Barcellona). Tra i feriti 5 versano in gravi condizioni ... rainews.it

