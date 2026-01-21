Spagna caos deragliano altri due treni | cosa sta succedendo

Nella recente sequenza di incidenti ferroviari, due treni sono deragliati in Spagna, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Questi eventi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, evidenziano la necessità di un’analisi approfondita delle cause e delle misure di prevenzione adottate. Seguiremo gli sviluppi per comprendere meglio le circostanze di questi incidenti e le risposte delle autorità competenti.

L'ultima notte in Spagna è stata funestata da un altro incidente ferroviario, appena pochi giorni dopo il disastro in Andalusia. Un muro di contenimento è crollato al passaggio di un treno regionale vicino Gelida in Catalogna: una quarantina i feriti, 5 dei quali gravi, e il macchinista morto, il bilancio provvisorio. Secondo le prime ipotesi, il cedimento potrebbe essere stato provocato dalle forti piogge che da giorni si abbattono sulla regione, tanto che era scattata l'allerta rossa per il rischio inondazioni, a causa della burrasca Harry. Sempre in Catalagna, nelle stesse ore, c'è stato un altro deragliamento, per dei massi caduti sui binari, ma per fortuna senza vittime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

