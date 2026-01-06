Picchiata con una scopa dall’ex muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia | aveva 33 anni
Una donna di 33 anni di origine nigeriana è deceduta in ospedale dopo aver subito violenze da parte dell'ex compagno, un uomo di 32 anni. La vittima è rimasta in fin di vita per dieci giorni a seguito delle percosse, tra cui l’uso di una scopa. L’episodio ha suscitato attenzione sulle tematiche di violenza di genere e tutela delle donne.
È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa.L'aggressione dopo una liteIl fatto era avvenuto a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025. L'uomo è. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Picchiata con una scopa dall’ex, muore in ospedale dopo giorni di agonia: la donna aveva 33 anni
Leggi anche: Picchiata a sangue dall'ex a Castel Volturno, 33enne muore dopo 10 giorni di agonia
In Sardegna non si chiama così. È sa femmina eccia o sa baccucca eccia, la vecchia che vola sulla scopa e giudica i bambini, premiando i buoni con i dolciumi e ammonendo i cattivi con il carbone. Non nasce da una tradizione isolana antica, eppure è divent - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.