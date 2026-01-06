Picchiata con una scopa dall’ex muore in ospedale dopo dieci giorni di agonia | aveva 33 anni

Una donna di 33 anni di origine nigeriana è deceduta in ospedale dopo aver subito violenze da parte dell'ex compagno, un uomo di 32 anni. La vittima è rimasta in fin di vita per dieci giorni a seguito delle percosse, tra cui l’uso di una scopa. L’episodio ha suscitato attenzione sulle tematiche di violenza di genere e tutela delle donne.

