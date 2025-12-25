Tragedia a Natale | la 45enne Jessica Caratti muore dopo giorni di agonia travolta dal suo cavallo
L’incidente nel bresciano durante un’escursione a cavallo. È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita alcuni giorni fa in un drammatico incidente equestre avvenuto nel Bresciano. La donna stava partecipando a un’escursione a cavallo nella zona di Toscolano-Maderno, quando l’animale si è improvvisamente imbizzarrito, alzandosi sulle zampe posteriori e ricadendo all’indietro, travolgendola. L’impatto è stato violentissimo e le ha provocato traumi gravissimi. I soccorsi e la corsa in ospedale. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e un’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza la donna all’ospedale Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
