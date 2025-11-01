Se Dio mi ha donato due vagine non è stato un errore | ne ho una per il lavoro una per la fede | la storia della modella Annie Charlotte

“Se Dio mi ha creata così, non è stato un errore. Forse mi ha dato due vagine per un motivo: una per lavoro, una per fede. Si merita una delle due”. Sono le parole di Annie Charlotte, ventisettenne britannica nata con l’utero didelfo, una condizione che causa la presenza di due uteri, due cervici e, in alcuni casi, due canali vaginali. La donna, che vive nella contea di Surrey (Inghilterra sud-orientale), lavora come modella e anche nel mondo dei contenuti per adulti con OnlyFans, aveva già fatto notizia in passato nel Regno Unito per aver frequentato due uomini allo stesso tempo. Ma, a suo dire, senza tradire nessuno perché “ognuno aveva la propria vagina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

