Tragedia a Torretta Antonacci | 38enne trovato senza vita in auto

Un uomo di 38 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’auto nell’insediamento di Torretta Antonacci, a San Severo. Le autorità stanno al momento indagando sulle cause del decesso. La scoperta ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre si attende l’esito degli accertamenti medici.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato senza vita, all'interno di un'auto, nell'insediamento di Torretta Antonacci, a San Severo.Si tratta di un cittadino gambiano, regolare sul territorio italiano, di 38 anni. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una morte naturale ma.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Cosenza, 38enne trovato senza vita in auto: vicino al mezzo trovati 3 bossoliA Cosenza, un uomo di 38 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto, con tre bossoli rinvenuti nei pressi del veicolo. Leggi anche: Colico, tragedia all’Alpe Rossa: 67enne trovato senza vita Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Tragedia a Torretta, morto Sergio Balsamo dopo quattro mesi di agonia - facebook.com facebook

