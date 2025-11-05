Colico tragedia all’Alpe Rossa | 67enne trovato senza vita

Sondriotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel pomeriggio di oggi allAlpe Rossa, sulle pendici del Monte Legnone, nel territorio comunale di Colico. Claudio Piva, di 67 anni, residente nella zona e appassionato di caccia, è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche.L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando i. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

