Traffico Roma del 23-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 23 gennaio 2026 presenta alcune variazioni e limitazioni. È stata chiusa via di Porta Furba e via dei Pioppi a causa del deterioramento di un cavalcavia, con conseguente interruzione anche del passaggio pedonale. Inoltre, sono in corso lavori al Parco del Celio e sulla tangenziale est, influenzando il traffico e i percorsi dei mezzi pubblici. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando queste modifiche temporanee.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa via di Porta Furba Tuscolana & via dei Pioppi a causa del deterioramento del cavalcavia interdetto anche il passaggio pedonale proseguono i lavori nelle aree verdi del Parco del Celio fino alla fine di gennaio tutto a partire dalle 21 viene chiusa al traffico Viale Parco del Celio con modifiche per il tram 3 e 8 la linea 3 viene sostituita da bus navetta tra la stazione Trastevere Porta Maggiore mentre la linea viaggia sul bus per tutto il percorso Casaletto Piazza Venezia e sulla tangenziale est per lavori nella galleria nuova circonvallazione interna resta chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 domani mattina il tratto questo 3B A24 Roma Teramo è riuscito di via Nomentana nelle due direzioni i veicoli provenienti da via Salaria dovranno uscire sulla complanare direzione della Batteria Nomentana mentre veicoli provenienti da San Giovanni uscire allo svincolo per via Tiburtina

