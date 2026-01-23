Traffico Roma del 23-01-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 23 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti su Salaria, via Casilina e nel raccordo tra le zone di Catilinae e Ardeatina, a causa di lavori e deviazioni. Sono previste chiusure e modifiche alle linee del trasporto pubblico, in particolare nella zona di Piazza della Repubblica e Porta Furba, dove si svolgono i funerali di Valentino Garavani presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo tra 10 vincoli Catilinae Ardeatina in direzione Aurelia rallentamenti sulla Salaria tra via Cortona in direzione tangenziale est traffico su via Casilina tra via degli in direzione raccordo stamattina a chiusura e deviazioni nella zona di Piazza della Repubblica Dov'è alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli si svolgeranno i funerali e lo stilista Valentino garavani in base all'affluenza sono previste chiusure al traffico e la modifica di 12 linee del trasporto pubblico in via di Porta Furba è in corso un cantiere e la strada è chiusa al traffico tra via Tuscolana & via degli Oppi deviate le linee 409 n 409

