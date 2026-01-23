Traffico Roma del 23-01-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma questa mattina presenta diverse criticità, con rallentamenti e code nelle principali vie di accesso al centro. Incidenti e traffico intenso lungo il Raccordo Anulare, sulla Tangenziale e in alcune vie del quartiere San Paolo e Torrino contribuiscono alla situazione. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati venerdì 23 gennaio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico traffico di caldo intenso non terrore e progressivo aumento in queste ore sul viale cittadina con cui detto tutte le principali strade d'accesso al centro Cominciamo con la segnalare un incidente avvenuto sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna incidente che provoca incolonnamenti tra le uscite e la cantina e Ostia Acilia in direzione quindi Aurelia è ancora a proposito del raccordo per traffico intenso Ci sono incolonnamenti ancora in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all'uscita Ardeatina linea carreggiata esterna sempre per traffico intenso rallentamenti con possibili code tra le uscite Trionfale Ottavia Aurelia nel settore opposto tra lo svincolo Prenestina e l'uscita Tiburtina abbiamo incolonnamenti sul terreno Urbano della Roma L'Aquila dal raccordo alla tangenziale mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi stadio nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente nel quartiere San Paolo in Viale Ferdinando Baldelli raccomandiamo tutte le cautele del caso altro incidente al Torrino in viale dell'Oceano Pacifico arido di viale della Grande Muraglia incidente anche in via di Centocelle all'altezza di via degli Angeli sulla Pontina Infine abbiamo rallentamenti con possibili code per traffico intenso a partire da Pomezia fino alla zona dell'EUR maggiori informazioni su quest'altro notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-01-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-01-2026 ore 07:30Il traffico a Roma alle 07:30 del 7 gennaio 2026 presenta diverse criticità.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30Il traffico a Roma questa mattina del 1° gennaio 2026 è moderato, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Blocco traffico Roma 18 gennaio 2026: orari e deroghe; Domenica ecologica Roma, date, orari e strade con blocco del traffico; Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026Blocco del traffico a Roma il 18 gennaio, la prima domenica ecologica del 2026, la terza della stagione invernale. Sarà interdetta, in determinate fasce orarie, la circolazione ai veicoli più ... romatoday.it

Traffico Lazio del 22-01-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavora in via dei Casali con riduzione della sede stradale tra via ... romadailynews.it

Non cresce il traffico aereo di Ryanair a Roma. Ieri, la low cost irlandese ha annunciato l’operativo per l’estate 2026 presso gli aeroporti capitolini, prevedendo una crescita zero a causa del limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aume - facebook.com facebook