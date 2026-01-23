Traffico Lazio del 23-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 23 gennaio 2026 alle 17:30 presenta diverse congestioni. Sulla A1 Roma-Napoli si registrano rallentamenti a causa di auto in fila, mentre sulla A24 Roma-Teramo si segnalano code e rallentamenti tra Valmontone e Roma Nord, anche a causa di lavori notturni. La grande viabilità cittadina mostra rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti e verificare eventuali chiusure

luce verde Lazio Bentrovati auto in fila sulla A1 Roma Napoli a causa del traffico intenso tra i bimbi A24 roma-teramo e Valmontone verso Napoli file sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo anulare In quest'ultima direzione sul grande raccordo anulare troviamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra via Pontina le via Casilina lentamente anche lungo la carreggiata interna tra l'uscita da via Cassia Roma nord seguendo altri allenamenti e cose della Bufalotta e Tor Bella Monaca per lavori notturni sulla A1 Roma Napoli resterà chiuso dalle 22 alle 6 l'uscita di Frosinone per il traffico proveniente da Roma e a Roma sulla tangenziale per lavori nella galleria della Nuova Circonvallazione interna Adesso ha chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 domani mattina il tratto compreso delle birre A24 roma-teramo le uscite di via Nomentana nelle due direzioni Grazie di tutto buon viaggio un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

