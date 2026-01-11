WRC – Red Bull sulla Yaris di Sebastien Ogier

La Toyota Yaris di Sébastien Ogier, campione del mondo, si presenta con una livrea speciale per l'evento WRC – Red Bull. La vettura richiama il legame tra il pilota e la sua città natale, evidenziando la presenza del marchio della bibita energetica austriaca. Un’interpretazione sobria e significativa di un’occasione che celebra la carriera e le origini del campione.

Livrea speciale per la Toyota del francese campione del mondo, che viene festeggiato dalla sua città natale, che ritrova il marchio della bibita energetica austriaca. A poco più di dieci giorni dal via del Rallye Monte-Carlo 2026, Toyota Gazoo Racing WRT sorprende ancora: Sébastien Ogier avrà una livrea speciale sulla sua GR Yaris Rally1, impreziosita . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

