WRC – Red Bull sulla Yaris di Sebastien Ogier

La Toyota Yaris di Sébastien Ogier, campione del mondo, si presenta con una livrea speciale per l'evento WRC – Red Bull. La vettura richiama il legame tra il pilota e la sua città natale, evidenziando la presenza del marchio della bibita energetica austriaca. Un’interpretazione sobria e significativa di un’occasione che celebra la carriera e le origini del campione.

Livrea speciale per la Toyota del francese campione del mondo, che viene festeggiato dalla sua città natale, che ritrova il marchio della bibita energetica austriaca. A poco più di dieci giorni dal via del Rallye Monte-Carlo 2026, Toyota Gazoo Racing WRT sorprende ancora: Sébastien Ogier avrà una livrea speciale sulla sua GR Yaris Rally1, impreziosita . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: WRC – Sebastien Ogier nella storia Leggi anche: Storia e carriera di Sébastien Ogier Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. WRC | Toyota: a Monte-Carlo una livrea Red Bull per Ogier - Toyota e Red Bull Motorsports hanno svelato la livrea della GR Yaris Rally1 numero 1 che sarà usata da Ogier e Landais al Rallye Monte- msn.com

The best of WRC Plus ? TRIBUTE 2017 - 2021 ? [RallyCatRacing]

Come riporta Erik Van Haren, noto insider Red Bull sul De Telegraaf, Gianpiero Lambiase resta con il team di Milton Keynes, nonostante le recenti speculazioni sul suo futuro. C’è di più: l’ingegnere di pista di Max Verstappen ha un contratto sino al 2027 con l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.