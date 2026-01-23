Torre del Greco | telecamere vandalizzate con palloni 9 denunciati

A Torre del Greco, nove persone tra adulti e minori sono state denunciate dopo aver danneggiato telecamere di videosorveglianza con palloni da calcio. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione degli autori di questi atti vandalici, che hanno compromesso il funzionamento del sistema di sorveglianza cittadino.

A Torre del Greco telecamere di videosorveglianza danneggiate con palloni da calcio: denunciati 9 tra adulti, ragazzi e minori dopo indagini dei Carabinieri. Adulti, ragazzi e persino bambini: sono nove le persone denunciate dai Carabinieri per il danneggiamento aggravato delle telecamere di videosorveglianza comunale installate tra via XX Settembre e via Napoli a Torre del Greco. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri Napoli. Tre episodi in poche settimane. Secondo le indagini, i nove – di età compresa tra 45 e 14 anni (il più giovane aveva 13 anni all'epoca dei fatti) – avrebbero colpito le telecamere con palloni da calcio in tre distinti episodi, avvenuti il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre 2025.

