Poliziotto muore a Torre del Greco in incidente con volante
TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 1 NOVEMBRE 2025 – Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano. Lo ha reso noto la Questura di Napoli. Un altro agente, che si trovava a bordo della stessa volante, è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, l’auto della Polizia si sarebbe scontrata con un’altra vettura, probabilmente durante un inseguimento. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Il poliziotto ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Primacampania.it
