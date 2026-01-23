Il 24 novembre torna in oltre 3.000 piazze e scuole italiane l’iniziativa delle Arance della Salute, promossa dalla Fondazione AIRC. Un gesto di solidarietà che unisce cibo e sensibilizzazione, coinvolgendo volontari, studenti e cittadini per sostenere la ricerca sul cancro. Questa giornata rappresenta un’opportunità per contribuire alla lotta contro la malattia attraverso azioni semplici e significative, promuovendo uno stile di vita più consapevole e salutare.

Tornano le arance della salute di fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Sabato 24, in oltre 3000 piazze e scuole italiane, volontarie e volontari, studenti e insegnanti si stanno mobilitando per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano nella lotta contro il cancro. Con una piccola donazione sarà possibile scegliere tra reticelle di arance rosse, marmellata di arance rosse e miele di fiori d’arancio, contribuendo concretamente alla ricerca oncologica sostenuta da Airc, che a Ferrara sarà presente con un proprio banchetto, dalle 8.30, in Piazza Trento e Trieste.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della SaluteSabato 24 gennaio 2026, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi contro i tumori.

A Palermo l'appuntamento con le arance della salute della Fondazione AircA Palermo, sabato 24 gennaio, si svolge l'iniziativa Le Arance della Salute della Fondazione Airc.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cibo e solidarietà, a Ferrara tornano le arance della salute per sostenere la ricerca; Il gesto di solidarietà di Jovanotti: 2 quintali di cibo per i gatti randagi della Valdichiana; Too Good To Go: il nuovo volto della solidarietà digitale; Nasce il Donometro, il recupero solidale delle eccedenze alimentari arriva nell'Horeca.

Valdambra Trail 2025: sport, natura, cibo e solidarietàArezzo, 8 ottobre 2025 – Valdambra Trail 2025: in arrivo sport, natura, cibo e solidarietà. Dal 10 al 12 ottobre si terrà la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce ... lanazione.it

Buona anche la seconda per la polentata solidale dell’A.I.B. di MathiIn tavola è stata servita la tradizione piemontese, dove ha trionfato la polenta concia preparata dai polentai di Mathi, affiancata da altri piatti tipici. Al termine della cena, la serata è ... giornalelavoce.it

La solidarietà passa dal cibo e dalla partecipazione collettiva con la campagna charity Mercato Centrale Roma facebook

Pompei, musica e solidarietà con Soul-Food Vocalist da The Voice. Iniziativa per la Cooperativa sociale Il Tulipano #ANSA x.com