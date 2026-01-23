Cibo e solidarietà a Ferrara tornano le arance della salute per sostenere la ricerca

Da ferraratoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 novembre torna in oltre 3.000 piazze e scuole italiane l’iniziativa delle Arance della Salute, promossa dalla Fondazione AIRC. Un gesto di solidarietà che unisce cibo e sensibilizzazione, coinvolgendo volontari, studenti e cittadini per sostenere la ricerca sul cancro. Questa giornata rappresenta un’opportunità per contribuire alla lotta contro la malattia attraverso azioni semplici e significative, promuovendo uno stile di vita più consapevole e salutare.

Tornano le arance della salute di fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Sabato 24, in oltre 3000 piazze e scuole italiane, volontarie e volontari, studenti e insegnanti si stanno mobilitando per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita sano nella lotta contro il cancro. Con una piccola donazione sarà possibile scegliere tra reticelle di arance rosse, marmellata di arance rosse e miele di fiori d’arancio, contribuendo concretamente alla ricerca oncologica sostenuta da Airc, che a Ferrara sarà presente con un proprio banchetto, dalle 8.30, in Piazza Trento e Trieste.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della SaluteSabato 24 gennaio 2026, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi contro i tumori.

A Palermo l'appuntamento con le arance della salute della Fondazione AircA Palermo, sabato 24 gennaio, si svolge l'iniziativa Le Arance della Salute della Fondazione Airc.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cibo e solidarietà, a Ferrara tornano le arance della salute per sostenere la ricerca; Il gesto di solidarietà di Jovanotti: 2 quintali di cibo per i gatti randagi della Valdichiana; Too Good To Go: il nuovo volto della solidarietà digitale; Nasce il Donometro, il recupero solidale delle eccedenze alimentari arriva nell'Horeca.

Valdambra Trail 2025: sport, natura, cibo e solidarietàArezzo, 8 ottobre 2025 – Valdambra Trail 2025: in arrivo sport, natura, cibo e solidarietà. Dal 10 al 12 ottobre si terrà la Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce ... lanazione.it

cibo e solidarietà aBuona anche la seconda per la polentata solidale dell’A.I.B. di MathiIn tavola è stata servita la tradizione piemontese, dove ha trionfato la polenta concia preparata dai polentai di Mathi, affiancata da altri piatti tipici. Al termine della cena, la serata è ... giornalelavoce.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.