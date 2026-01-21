Lotta ai tumori | nelle piazze tornano le Arance della Salute

Sabato 24 gennaio 2026, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi contro i tumori. In molte piazze italiane, volontari allestiranno banchetti per distribuire arance rosse, marmellate e miele, favorendo la prevenzione e la ricerca. La donazione minima prevista è di 13 euro per le arance, contribuendo così a sostenere progetti di cura e innovazione nel settore oncologico.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc: sin dalle prime ore del mattino, in contemporanea in migliaia di piazze in tutta Italia, le volontarie e i volontari allestiscono i banchetti e organizzano la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse (8 euro) e di miele di fiori d’arancio (10 euro). Insieme ai prodotti, una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e fondate sulla scienza, e per sfatare alcuni miti su alimentazione, attività fisica e comportamenti salutari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della Salute Leggi anche: Salute: dal 5 all’8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail nelle piazze di Roma e Provincia A Palermo l'appuntamento con le arance della salute della Fondazione AircA Palermo, sabato 24 gennaio, si svolge l'iniziativa Le Arance della Salute della Fondazione Airc. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La sopravvivenza ai tumori raggiunge il 70%: traguardo storico nella lotta al cancro; Lotta ai tumori, Fondazione Airc sostiene la ricerca oncologica d'eccellenza di Roma Tor Vergata; Mortalità per cancro in calo nell’UE: merito della lotta al tabacco e degli screening; Manifesto europeo per la salute digitale e l'assistenza oncologica. 5 punti per un'agenda condivisa sulla lotta al cancro. Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della SaluteFirenze, 21 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc: sin dalle prime ore del mattino, in contemporanea in migliaia di piazze in tutta Italia, le volontarie e ... lanazione.it Napoli, ricerca sui tumori al fegato: esperti a confronto all’Università Federico IINapoli diventa punto di riferimento nazionale nella lotta ai tumori del fegato, con una due giorni di formazione che ha riunito i principali esperti italiani ... pupia.tv LILT Lega Lotta Tumori Messina - facebook.com facebook Dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena una buona notizia nella lotta al mieloma multiplo, tumore del sangue che colpisce il midollo osseo. I ricercatori hanno individuato nella proteina NRF1 un punto debole del tumore: una sequenza di DNA che funzion x.com

