Lotta ai tumori | nelle piazze tornano le Arance della Salute
Sabato 24 gennaio 2026, tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc, un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi contro i tumori. In molte piazze italiane, volontari allestiranno banchetti per distribuire arance rosse, marmellate e miele, favorendo la prevenzione e la ricerca. La donazione minima prevista è di 13 euro per le arance, contribuendo così a sostenere progetti di cura e innovazione nel settore oncologico.
Firenze, 21 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc: sin dalle prime ore del mattino, in contemporanea in migliaia di piazze in tutta Italia, le volontarie e i volontari allestiscono i banchetti e organizzano la distribuzione di reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse (8 euro) e di miele di fiori d’arancio (10 euro). Insieme ai prodotti, una pubblicazione speciale con indicazioni utili per distinguere le informazioni false da quelle attendibili e fondate sulla scienza, e per sfatare alcuni miti su alimentazione, attività fisica e comportamenti salutari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
