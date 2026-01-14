Fratoianni e Bonelli a L’intervista su RaiNews24 | giù dalla torre Netanyahu e Trump salvi Hannoun e Xi Jin Ping

Durante la trasmissione “L’intervista” su RaiNews24, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno affrontato il tema delle figure politiche più discusse, confrontandosi con una domanda provocatoria: chi sceglierebbe, tra Netanyahu e Hannoun, se dovesse “buttarli giù dalla torre”? L’intervento ha offerto uno spunto di riflessione sui rapporti internazionali e sulle tensioni geopolitiche attuali, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Chi butterebbe il leader di AVS, Nicola Fratoianni, dalla proverbiale torre se fosse obbligato a scegliere tra il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e il presunto finanziatore di Hamas, Mohammad Hannoun, in carcere dallo scorso 27 dicembre? La domanda è stata posta nel programma “L’intervista” su RaiNews24 da Francesca Biagiotti, habitué del gioco della torre. Dopo Calenda che buttò Schlein salvando Meloni, stavolta Fratoianni ha buttato giù il premier fregandosene che sia a piede libero a differenza del presunto finanziatore del terrorismo islamico. “(Butterei, ndr ) Netanyahu senza dubbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni e Bonelli a “L’intervista” su RaiNews24: giù dalla torre Netanyahu e Trump, salvi Hannoun e Xi Jin Ping Leggi anche: Hannoun, anche Bonelli e Fratoianni non c’erano e se c’erano dormivano: l’ipocrisia della sinistra è servita Leggi anche: Sud: Bonelli-Fratoianni, 'è il grande dimenticato dalla Meloni, ecco le nostre proposte' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fratoianni e Bonelli a “L’intervista” su RaiNews24: giù dalla torre Netanyahu e Trump, salvi Hannoun e Xi Jin Ping - Chi butterebbe il leader di AVS, Nicola Fratoianni, dalla proverbiale torre se fosse obbligato a scegliere tra il primo ministro di Israele Benjamin ... ilfattoquotidiano.it

Bonelli e Fratoianni: "Sì alla patrimoniale, ed ecco chi getteremmo dalla torre" - Il “gioco della torre” nell’intervista in esclusiva per Rainews24 dei leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. msn.com

Bonelli a Rainews24: campo largo? Troviamo un programma comune - “Si dovrà assolutamente trovare” e “se non si mettono d’accordo, io non mi tiro indietro”, “penso che la cosa principale oggi è dare un program ... askanews.it

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli lanciano con Maurizio Landini la campagna del No al referendum sulla riforma della giustizia. I leader del centrosinistra si preparano alla consultazione popolare sulla riforma voluta dal govern facebook

#Venezuela, Fratoianni-Bonelli: inaccettabile attacco Usa, Meloni condanni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.