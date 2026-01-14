Butto giù dalla torre Netanyahu E Fratoianni salva Hannoun l' amico dei terroristi di Hamas

In un contesto di tensioni politiche e sociali, le dichiarazioni di figure pubbliche suscitano spesso dibattito e riflessione. Recentemente, le posizioni di Netanyahu e Fratoianni sono state al centro dell'attenzione, evidenziando le differenze di approccio e di opinione su questioni di grande rilevanza. Questo articolo analizza le dichiarazioni e il loro impatto nel panorama attuale, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle posizioni emerse.

I leader di Avs hanno le idee chiare su quali siano i personaggi più problematici per il mondo di oggi. Nel " gioco della torre " che la collega Francesca Biagiotti ha fatto al termine delle sue interviste su RaiNews24, i due hanno elencato chi "butterebbero giù". Fra Trump e Netanyahu? Nicola Fratoianni li getterebbe entrambi, "proprio veloci, insieme, abbracciati". Angelo Bonelli, invece, solo il presidente Usa, perché "è il vero problema del pianeta ". E anche se avesse l'opzione di liberare la comunità internazionale da dittatori come Xi Jinping o Nicolas Maduro, la risposta rimane sempre la stessa.

