Butto giù dalla torre Netanyahu E Fratoianni salva Hannoun l' amico dei terroristi di Hamas

Da ilgiornale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensioni politiche e sociali, le dichiarazioni di figure pubbliche suscitano spesso dibattito e riflessione. Recentemente, le posizioni di Netanyahu e Fratoianni sono state al centro dell'attenzione, evidenziando le differenze di approccio e di opinione su questioni di grande rilevanza. Questo articolo analizza le dichiarazioni e il loro impatto nel panorama attuale, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle posizioni emerse.

I leader di Avs hanno le idee chiare su quali siano i personaggi più problematici per il mondo di oggi. Nel " gioco della torre " che la collega Francesca Biagiotti ha fatto al termine delle sue interviste su RaiNews24, i due hanno elencato chi "butterebbero giù". Fra Trump e Netanyahu? Nicola Fratoianni li getterebbe entrambi, "proprio veloci, insieme, abbracciati". Angelo Bonelli, invece, solo il presidente Usa, perché "è il vero problema del pianeta ". E anche se avesse l'opzione di liberare la comunità internazionale da dittatori come Xi Jinping o Nicolas Maduro, la risposta rimane sempre la stessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

butto gi249 dalla torre netanyahu e fratoianni salva hannoun l amico dei terroristi di hamas

© Ilgiornale.it - "Butto giù dalla torre Netanyahu". E Fratoianni salva Hannoun, l'amico dei terroristi di Hamas

Leggi anche: Fratoianni e Bonelli a “L’intervista” su RaiNews24: giù dalla torre Netanyahu e Trump, salvi Hannoun e Xi Jin Ping

Leggi anche: Fratoianni: “Hannoun non è mio amico”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

butto gi249 torre netanyahu"Butto giù dalla torre Netanyahu". E Fratoianni salva Hannoun, l'amico dei terroristi di Hamas - Per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il personaggi problematici del mondo non sono terroristi e dittatori, ma il premier israeliano e il presidente Donald Trump ... ilgiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.