Il 2026 segna il decimo anniversario dell’Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo, un traguardo importante per il suo percorso musicale. In occasione di questa ricorrenza, la Fondazione Guido d’Arezzo organizza il tradizionale Concerto di Capodanno, offrendo un momento di musica e riflessione. Un’occasione per celebrare un decennio di attività e dedicare attenzione alla crescita e alla continuità di un progetto musicale locale.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Il 2026 sarà un anno speciale per Oida: l’Orchestra Instabile di Arezz o festeggia dieci anni di attività. Dieci anni di lavoro, sperimentazione, impegno collettivo e crescita continua, un percorso costruito nel tempo, passo dopo passo grazie a una rete di associazioni, musicisti, istituzioni, partner e a un pubblico che negli anni ha imparato a riconoscere e a fidarsi di una proposta musicale fuori dagli schemi, capace di unire qualità artistica, apertura e dialogo con la città. Dieci anni di impegno e soprattutto di soddisfazioni che OIDA ha scelto di festeggiare non con un singolo evento, ma con un intero anno di musica e progetti, pensati per coinvolgere pubblici diversi, abitare luoghi inusuali e continuare a mettere al centro l’incontro tra le arti, le persone e la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dieci anni di Oida: con la Fondazione Guido d’Arezzo il Concerto di Capodanno

Leggi anche: Menchetti: “Fondazione Guido d’Arezzo: quale successione al vertice?”

Leggi anche: Guido senza guida: Arezzo, il direttore scappa a Pistoia e in Fondazione parte il gioco delle tre carte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concerto di Capodanno e i dieci anni di Oida - Un anno di festeggiamenti, il 2026, che prende avvio con il concerto di Capodanno, in programma al Teatro Petrarca, alle 16 e alle 19, di giovedì 1 ... teletruria.it