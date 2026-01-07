Qui nacquero le note grazie a Guido d’Arezzo

L'arte della notazione musicale ha radici profonde in Italia, con Guido d’Arezzo che vi contribuì significatamente. Questa figura storica ha rivoluzionato il modo di scrivere e insegnare la musica, lasciando un’eredità duratura. Ricordare il suo contributo significa riconoscere l’importanza delle innovazioni che hanno plasmato la cultura musicale occidentale, un patrimonio che ancora oggi influenza docenti e studenti.

Cari fratelli e care sorelle, cari confratelli, celebriamo oggi la solennità dell’ Epifania del Signore, celebrazione ancora carica del mistero del Natale, riletto con gli occhi dei magi, protagonisti di un particolare incontro con il Salvatore. Solo l’evangelista Matteo tramanda questo racconto natalizio, perché vuole aprire al mondo, alle diverse culture il mistero del Natale. L’episodio dei Magi è rappresentato anche in questa chiesa nel ciclo degli affreschi del Nuovo Testamento, dove è rappresentata la duplice scena del sogno dei Magi e dell’adorazione del Bambino, in vesti di re. E in questo giorno ancora natalizio, apriamo il millenario della consacrazione di questa abbazia benedettina di Pomposa, mentre era abate Guido, che la Chiesa ha riconosciuto come un santo, unitamente a un confratello ravennate, poi vescovo di Ostia e cardinale, S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Qui nacquero le note grazie a Guido d’Arezzo" Leggi anche: Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo Leggi anche: Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Qui nacquero le note grazie a Guido d’Arezzo. La Storia di come nacquero i Nirvana I Nirvana si formarono alla fine degli anni '80 ad Aberdeen, Washington, una piccola e grigia città di taglialegna dove Kurt Cobain si sentiva spesso intrappolato e fuori posto. Fu lì che iniziò a prendere forma l'idea di un - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.