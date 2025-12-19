Tribunale di Torino tabaccheria chiude dopo 24 anni | Troppi di 2mila euro al mese troppo di canone al Comune

Dopo 24 anni, la storica tabaccheria del tribunale di Torino chiude i battenti. La difficile situazione economica e i costi elevati, tra cui il canone al Comune, hanno portato alla decisione di spegnere questa presenza storica nel cuore della città. La vendita continuerà fino a fine anno, segnando la fine di un’epoca per questa attività simbolo del quartiere.

Chiude la storica tabaccheria del tribunale di Torino. La vendita di sigari, sigarette, marche da bollo e articoli da regalo proseguirà fino a fine anno, poi la serranda sarà abbassata per sempre. Dall’inizio del 2026, avvocati, magistrati e personale amministrativo dovranno fare a meno dello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

