Tribunale di Torino tabaccheria chiude dopo 24 anni | Troppi 2mila euro al mese di canone al Comune
Dopo 24 anni di attività, la storica tabaccheria del tribunale di Torino chiude i battenti a causa di un canone troppo elevato. La decisione segna la fine di un punto di riferimento per molti cittadini e professionisti, che dovranno cercare alternative per i loro acquisti. La vendita continuerà fino a fine anno, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi ha frequentato il negozio nel corso degli anni.
Chiude la storica tabaccheria del tribunale di Torino. La vendita di sigari, sigarette, marche da bollo e articoli da regalo proseguirà fino a fine anno, poi la serranda sarà abbassata per sempre. Dall’inizio del 2026, avvocati, magistrati e personale amministrativo dovranno fare a meno dello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
