Tribunale di Torino tabaccheria chiude dopo 24 anni | Troppi 2mila euro al mese di canone al Comune

Dopo 24 anni di attività, la storica tabaccheria del tribunale di Torino chiude i battenti a causa di un canone troppo elevato. La decisione segna la fine di un punto di riferimento per molti cittadini e professionisti, che dovranno cercare alternative per i loro acquisti. La vendita continuerà fino a fine anno, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi ha frequentato il negozio nel corso degli anni.

