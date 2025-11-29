Ricerca copertina Science a studio di Roma Tor Vergata su migrazioni feline ai tempi dell' Impero romano
Roma, 29 nov. - (Adnkronos) - E' finito in copertina della rivista 'Science' con le firme principali di Claudio Ottoni, associato di Antropologia e di Marco De Martino del dipartimento di Biologia dell'università di Roma Tor Vergata, uno studio innovativo dal titolo The dispersal of domestic cats from North Africa to Europe around 2000 years ago, l'analisi di 87 genomi di gatti antichi e moderni suggerisce che i gatti domestici non si siano diffusi in Europa con gli agricoltori neolitici. Al contrario, sono stati introdotti in Europa circa 2.000 anni fa, probabilmente dal Nord Africa. Inoltre, una precedente introduzione (durante il I millennio a. 🔗 Leggi su Iltempo.it
