Tony Dallara la moglie Patrizia | Eravamo in simbiosi sarà difficile senza di lui

Patrizia, moglie di Tony Dallara, ha condiviso il suo dolore per la perdita del cantante, avvenuta il 16 gennaio all’età di 89 anni. In un'intervista, ha sottolineato la forte sintonia tra loro e la difficoltà di affrontare questa assenza. La loro relazione, basata su una profonda simbiosi, lascia un vuoto incolmabile, e Patrizia ha espresso il suo rammarico per la mancanza di Tony, sia come persona che come artista.

(Adnkronos) – "Mi mancherà tutto di lui, a partire dalla sua presenza". Così Patrizia, moglie di Tony Dallara, in collegamento con La volta buona ha raccontato il dolore per la scomparsa del cantante, morto all'età di 89 anni lo scorso 16 gennaio. Negli ultimi anni, ha spiegato, le condizioni di salute dell'artista si erano progressivamente aggravate: "Era diventato fragile sotto tutti gli aspetti. Era caduto dalle scale e si era rotto il femore. L’intervento era pure andato bene, ma poi ci sono stati dei peggioramenti". Patrizia ha ripercorso anche la loro storia d'amore: 19 anni di differenza e 53 anni d’amore.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi sono la moglie e le figlie di Tony Dallara, Patrizia, Lisa e NatashaTony Dallara è sposato con Patrizia, con la quale ha avuto due figlie, Lisa e Natasha.

La Volta Buona, pagelle 20 gennaio: l’appello della moglie di Tony Dallara (10), Mario Lavezzi attacca Sanremo (8)Nella puntata de La Volta Buona del 20 gennaio 2026 si affrontano temi diversi, tra ricordi personali e opinioni sul panorama musicale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara Venier; Tony Dallara, chi sono le figlie Lisa e Natasha; Addio a Tony Dallara, aveva 89 anni: le cause della morte dell'ultimo degli 'urlatori'; Chi sono la moglie e le figlie di Tony Dallara, Patrizia, Lisa e Natasha.

Tony Dallara, la moglie Patrizia: Eravamo in simbiosi, sarà difficile senza di luiMi mancherà tutto di lui, a partire dalla sua presenza. Così Patrizia, moglie di Tony Dallara, in collegamento con La volta buona ha raccontato il dolore per la scomparsa del cantante, morto all'età ... adnkronos.com

Tony Dallara, il ricordo commosso della moglie PatriziaLa moglie di Tony Dallara, Patrizia, ha condiviso pubblicamente il suo dolore per la perdita del celebre cantante. In una testimonianza toccante, ha raccontato il rapporto speciale che la legava all’a ... it.blastingnews.com

Nel giorno dell’addio a Tony Dallara si tinge di giallo il caso della morte del cantante nato a Campobasso. La famiglia denuncia gravi mancanze nell'assistenza ospedaliera e valuta una denuncia. I dettagli nel nostro tg delle 14. #tonydallara #lutto - facebook.com facebook

Addio a Tony Dallara. Fu tra i protagonisti della canzone italiana degli anni '50 e '60. Il successo arrivò nel 1957 con "Come Prima", brano che lo fece entrare nella schiera degli 'Urlatori'. Nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" insieme a Renato Rascel. A x.com