La Volta Buona pagelle 20 gennaio | l’appello della moglie di Tony Dallara 10 Mario Lavezzi attacca Sanremo 8

Nella puntata de La Volta Buona del 20 gennaio 2026 si affrontano temi diversi, tra ricordi personali e opinioni sul panorama musicale. Tra gli highlights, l’appello della moglie di Tony Dallara e l’intervento di Mario Lavezzi contro Sanremo. La puntata si apre con un momento di commozione, ricordando Enrico, padre di Stefano De Martino, scomparso recentemente. Un appuntamento che unisce riflessione e analisi, senza enfasi o sensazionalismi.

Quella di martedì 20 gennaio 2026 è una puntata velata di tristezza per La Volta Buona. La trasmissione si apre con il ricordo di Enrico, il padre di Stefano De Martino scomparso a poco più di 61 anni. Si prosegue con un omaggio a Tony Dallara, il cantautore i cui funerali sono in corso proprio oggi. Non mancano, tuttavia, i momenti di leggerezza. Come spesso accade, numerosi ospiti accorrono alla trasmissione Rai per parlare di bellezza, eterna giovinezza e chirurgia plastica, con i suoi e i suoi contro. Sydne Rome, il coraggio di raccontare. Voto: 8. “Io non volevo parlare di questo oggi, – ammette Sydne Rome – ma ho pensato che il racconto del mio lungo percorso avrebbe potuto aiutare qualcuno ”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 20 gennaio: l’appello della moglie di Tony Dallara (10), Mario Lavezzi attacca Sanremo (8) La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8)Ecco le pagelle de La Volta Buona del 19 gennaio: Balivo riceve un 9 per aver fatto le valigie, mentre Tony Dallara avrebbe potuto salvarsi con un punteggio di 8. Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 20 novembre: gli aggiornamenti sulle gemelle Kessler (7), Pamela Prati sogna Sanremo (7) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8); La Volta Buona, le pagelle del 16 gennaio: la battuta hot di Mengacci (4), Balivo super (10); La Volta Buona, pagelle 12 gennaio: la maxi famiglia Magalli (8), la scoperta di una figlia non propria (7); Torres-Pianese 1-1: LE PAGELLE. La Volta Buona, pagelle 20 gennaio: l’appello della moglie di Tony Dallara (10), Mario Lavezzi attacca Sanremo (8) - In collegamento a La Volta Buona nella puntata del 20 gennaio 2026, c’è Patrizia, la moglie del cantante Tony Dallara, di cui si celebrano i funerali ... dilei.it La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8) - La puntata de La Volta Buona alterna cronaca rosa, legami familiari e gossip: dalla riconciliazione Marini-Orrù alla polemica Al Bano-Romina, con un momento di gioia per Caterina Balivo ... dilei.it «Da quando è mancata Susanna si è rotto il rapporto con mio nipote Gianlorenzo, ma non ho ben capito perché. » Edoardo Vianello, durante la sua ospitata a La volta buona, ha lasciato trasparire tutta la sua tristezza per la distanza che si è creata tra lui e il ni facebook Dalla splendida Caterina Balivo a La volta buona per lanciare la puntata di stasera. Ci vediamo alle 23.15 su @RaiTre: viaggiate con noi, viaggiate con #Radix! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.