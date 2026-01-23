TikTok ha concluso un accordo con Stati Uniti ecco cosa cambierà

TikTok ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi che permette all’app di continuare le sue attività negli Stati Uniti. La soluzione mira a garantire la permanenza del servizio nel paese, rispettando le normative locali e tutelando la privacy degli utenti. Questa intesa segna un passo importante per la piattaforma, influenzandone la presenza e le future operazioni nel mercato statunitense.

TikTok ha concluso un accordo che consentirà alla popolarissima app per video brevi di continuare a operare negli Stati Uniti, come annunciato ieri. L'accordo arriva dopo una battaglia durata anni tra Washington e Pechino, iniziata durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca, quando tentò senza successo di vietare l'app per motivi di sicurezza nazionale. La piattaforma sarebbe dovuta essere vietata negli Stati Uniti nel gennaio 2025 se il suo proprietario cinese, ByteDance, non avesse venduto le sue attività statunitensi a investitori americani. Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente rinviato l'entrata in vigore della legge per rimuovere l'app.

