TikTok e Stati Uniti | l’accordo che evita il blocco dell’app

Dopo mesi di negoziati intensi, TikTok ha siglato un accordo con l’amministrazione statunitense, evitando così il blocco dell’app nel Paese. L’intesa scongiura il divieto previsto inizialmente per il 22 gennaio, garantendo a TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti e mantenere il suo ruolo come piattaforma di riferimento per milioni di utenti.

Dopo mesi di negoziati complessi, TikTok ha raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump, scongiurando il rischio di un divieto delle sue attività negli Stati Uniti, inizialmente previsto per il 22 gennaio. Il social network, controllato dalla cinese ByteDance, ha accettato una soluzione che prevede la cessione della divisione statunitense a una nuova joint venture americana, nella quale la maggioranza sarà in mano a investitori Usa. Tra i protagonisti dell'operazione figurano Oracle, guidata dal miliardario Larry Ellison, Silver Lake e il fondo emiratino MGX, che insieme garantiranno una governance a prevalenza americana.

Tik Tok firmato l’accordo | la cinese ByteDance vende la sua attività negli Stati Uniti.

