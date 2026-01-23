È stato raggiunto un accordo definitivo per la vendita di TikTok negli Stati Uniti, volto a prevenire il possibile blocco del social network cinese. La transazione, più volte rinviata, rappresenta un passo importante per garantire la continuità del servizio nel rispetto delle normative locali. Questa decisione mira a bilanciare le esigenze di sicurezza con l'interesse degli utenti e delle aziende che utilizzano la piattaforma.

Il popolarissimo social network TikTok ha fatto sapere di aver concluso l’accordo per la vendita della propria divisione negli Stati Uniti a imprenditori locali. Era una questione che si trascinava da mesi, e serviva a TikTok per evitare il blocco nel paese. In base a una legge approvata dal Congresso statunitense nel 2024 (il cosiddetto “TikTok ban“), ma non ancora entrata in vigore, l’azienda cinese che possiede il social network, ByteDance, avrebbe dovuto cedere l’attività a un acquirente non legato alla Cina per evitare che la piattaforma venisse bloccata negli Stati Uniti. La ragione della legge è che gli Stati Uniti temono che TikTok venga usato dal governo cinese per influenzare l’opinione pubblica statunitense o per accedere ai dati degli utenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un accordo definitivo per la vendita di TikTok negli Stati Uniti

TikTok cede la divisione negli Stati Uniti. Accordo da 14 miliardi per evitare il bandoTikTok ha annunciato la cessione della propria divisione negli Stati Uniti con un accordo da 14 miliardi di dollari, volto a evitare un possibile bando.

TikTok e Stati Uniti: l’accordo che evita il blocco dell’appDopo mesi di negoziati intensi, TikTok ha siglato un accordo con l’amministrazione statunitense, evitando così il blocco dell’app nel Paese.

