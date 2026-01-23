TikTok c’è l’accordo con gli Usa e con Donald Trump ma il social non sarà più lo stesso | come cambierà il potente algoritmo

TikTok ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, creando una nuova entità americana per continuare le sue operazioni negli USA. Questa mossa mira a evitare un possibile divieto del social nel paese, ma comporterà anche modifiche significative nel funzionamento dell’algoritmo e delle politiche di gestione dei dati. Di seguito, analizziamo le principali novità e le implicazioni di questa evoluzione.

TikTok ha finalizzato un accordo per creare una nuova entità americana, evitando l’incombente minaccia di un divieto negli Stati Uniti. La piattaforma di social video ha firmato accordi con importanti investitori, tra cui Oracle, Silver Lake e Mgx, per costituire la joint venture. L’azienda ha dichiarato in una nota che la nuova versione opererà secondo “ garanzie definite ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Nell’accordo ci sarà una particolare attenzione alla protezione dei dati e alle garanzie software per gli utenti statunitensi. 🔗 Leggi su Notizie.com

TikTok, c'è l'accordo definitivo con gli Usa. Trump: "Contento di averla salvata"

TikTok, firmato l'accordo tra Usa e Cina: cosa cambierà

