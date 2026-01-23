TikTok c' è l' accordo definitivo con gli Usa Trump | Contento di averla salvata

È stato finalizzato l’accordo tra TikTok e le autorità statunitensi, segnando una svolta nella gestione delle attività dell'app negli Stati Uniti. L’accordo prevede la cessione a investitori non cinesi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e trasparenza. Questa decisione rappresenta un passo importante nel rapporto tra TikTok e le normative americane, aprendo una nuova fase per l’azienda e il suo operato nel paese.

Si apre un nuovo capitolo nella storia di TikTok che annuncia la conclusione dell'accordo che prevede la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori che non siano cinesi. Uno dei più popolari social al mondo, quindi, inizia una strada diversa così come aveva voluto fortemente il presidente americano, Donald Trump, che si era impegnato a salvare sin dal primo giorno della sua presidenza. Chi sono gli investitori. La piattaforma di social video ha firmato accordi con importanti investitori tra cui Oracle, Silver Lake e la società di investimento emiratina MGX, per formare la nuova joint venture statunitense TikTok.

