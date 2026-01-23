tiktok atto finale ufficializzata la joint venture per continuare a operare negli usa

TikTok ha ufficialmente concluso un accordo di joint venture per mantenere la propria presenza negli Stati Uniti, segnando la fine di una lunga trattativa. L’annuncio, condiviso da Donald Trump, evidenzia come questa soluzione permetta all’app di continuare a operare nel mercato statunitense, sottolineando l’importanza di un accordo che rispetti le normative locali e garantisca la continuità del servizio.

“Sono contento di aver aiutato a salvare TikTok “. A dirlo è un raggiante Donald Trump per annunciare l’atto finale di una lunga saga. La piattaforma ufficializza la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi, la conditio sine qua non per poter continuare a operare sul territorio americano. A controllarla sarà una joint venture controllata a maggioranza da società statunitensi, con Silver Lake, Oracle e Mgx che controllano ognuna il 15%. “Un gruppo di patrioti e investitori”, li chiama Trump, che ringrazia anche il presidente cinese Xi Jinping “per aver lavorato con noi e aver approvato l’accordo. 🔗 Leggi su Formiche.net

